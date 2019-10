Dode en zeventien gewonden bij ongeval met Flixbus in Zuid-Frankrijk

Bij een ongeval op de snelweg A61 in het Franse Bizanet zijn één dode en zeventien gewonden gevallen. Een van hen is kritieke toestand, zo meldt de prefectuur van Aude in het zuiden van Frankrijk. De bus reed tussen Barcelona en Toulouse.

De bus is op zijn kant terechtgekomen door een nog onbekende oorzaak, aldus de prefectuur. Het ongeval gebeurde voor 13 uur. De bus reed toen op de A61 in de richting van Narbonne-Toulouse. Aan boord van het voertuig zaten 30 mensen onder wie de chauffeur.

Volgens een voorlopige balans van de prefectuur is er één dode gevallen. Twaalf mensen zijn ongedeerd gebleven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, met zestig brandweerlieden en 2 medische helikopters.

Het voertuig reed op de verbinding tussen het Spaanse Barcelona en het Zuid-Franse Bordeaux, aldus de persdienst van Flixbus. Het bedrijf gaf geen informatie over de identiteit van de slachtoffers en de passagiers. Flixbus zal een vervangbus sturen zodra de autoriteiten het licht op groen zetten om de ongedeerd gebleven passagiers verder te voeren.