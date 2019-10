Veertigtal wagens getakeld op parcours Brussels Airport Marathon

Brussel - Op het parcours van de Brussels Airport Marathon & Half Marathon zijn zondagochtend in totaal 39 wagens getakeld. Dat laat de politie Brussel Hoofdstad-Elsene weten.

De politie Brussel Hoofdstad-Elsene moest in haar zone 18 wagens laten takelen. De zone Montgomery had 15 takelingen nodig en de zone Marlow liet 6 auto's wegslepen op de Brusselse delen van het parcours.

Voor de deelnemers die de volledige marathon (42,194 kilometer) liepen, weerklonk het startschot vanochtend al om 9 uur. Zij gingen van start in het Jubelpark, om van daaruit de Belliardstraat te nemen. Nadien liepen ze via de Louizalaan richting Ter Kamerenbos, om dan via de Tervurenlaan heen en terug naar het park van Tervuren te lopen en dan opnieuw aan te komen onder de triomfboog in het Jubelpark.

Het parcours van de loopwedstrijd was tot 15 uur gesloten voor alle verkeer.