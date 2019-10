Everzwijn valt hond aan: “Hij is er erg aan toe: zijn kaak is verbrijzeld door slagtand”

Beringen - Een everzwijn heeft vrijdag een hond aangevallen in Beringen. Een slagtand van de ever verbrijzelde de volledige kaak van de hond.

Het voorval deed zich vrijdagnamiddag rond 16 uur voor in de Motstraat in Beringen, vlak naast een bos. De hond werd frontaal aangevallen door het everzwijn. “De hond werd geraakt aan zijn hoofd, waardoor de slagtand van het everzwijn zijn volledige kaak deed verbrijzelen”, klinkt het bij dierenkliniek Den Aak, die het dier verzorgde. “De hond was er heel erg aan toe. We hebben dan ook heel wat uren moeten werken om hem er weer bovenop te krijgen.”

De helft van de bovenkaak werd verwijderd en de hond kreeg schroeven in zijn onderkaak om die op zijn plaats te kunnen houden.

De dierenkliniek waarschuwt baasjes uit de buurt: “We willen erop wijzen om dit gebied best te vermijden of jullie honden ten minste aan de leiband te houden.”

De hond is intussen aan de beterhand. “Hij is terug bij zijn baasjes en heeft al goed kunnen eten.”

Limburg heeft al een tijd te kampen met een everzwijnenplaag. Zo gebeurden er de afgelopen weken nog verschillende ongevallen met de dieren.

