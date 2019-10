Het KMI waarschuwt voor regen of buien zondagnamiddag en -avond die intens kunnen zijn. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen kan er daarbij 20 mm regen of wat meer vallen.

Het KMI heeft dan ook code geel afgekondigd voor de drie provincies. De waarschuwing geldt tot middernacht.