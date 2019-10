Tweede klokkenluider met informatie tegen Trump treedt naar voren

Er is een tweede klokkenluider opgedoken die zegt bezwarend materiaal te hebben over het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en diens Oekraïense tegenhanger. Dat heeft Mark Zaid, de advocaat van beide klokkenluiders, zondag meegedeeld aan de Amerikaanse zender ABC News.

De Democratische partij heeft een impeachment-onderzoek opgestart tegen Trump, omdat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter.

Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure. Zaid zegt nu dat een nieuwe klokkenluider, die eveneens deel uitmaakt van de inlichtingendiensten, "uit eerste hand" over informatie beschikt over feiten die verband houden met dat controversiële telefoongesprek.

De klokkenluider heeft intussen al met de hoofdinspecteur gesproken die het onderzoek leidt. Inhoudelijke informatie over de nieuwe klacht is voorlopig nog niet bekend. De krant New York Times had vrijdag al bericht dat nog een tweede persoon overwoog om meer informatie over de zaak naar buiten te brengen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het gaat om de persoon die door Mark Zaid wordt verdedigd. Andrew Bakaj, een advocaat van hetzelfde kantoor als Mark Zaid, wil via Twitter enkel meedelen dat hij "verschillende" klokkenluiders vertegenwoordigt. De Amerikaanse president heeft altijd beweerd dat de informatie van de eerste klokkenluider "totaal inaccuraat" was. Mogelijk kan het opduiken van een tweede klokkenluider dat argument ondergraven, zegt ABC.