Drugstrafikanten redden politie van verdrinkingsdood, waarna ze worden gearresteerd

Vier drugstrafikanten hebben vrijdag drie Spaanse agenten van de Guardia Civil van de verdrinkingsdood gered. Ze achtervolgden op zee, aan de Costa del Sol, een verdachte boot toen ze overboord sloegen. Hun boot bleef ongecontroleerd cirkels draaien op het water zodat de politiemensen gevaar liepen om te worden geraakt door de schroef. Vanuit een helikopter, die versterking bood vanuit de lucht, werden de verdachten met een megafoon opgeroepen om hulp te bieden. Dat deden ze ook en haalden de agenten aan boord van hun boot. Beloond voor hun reddingsactie werden ze echter niet, want ze werden direct in de boeien geslagen. Tachtig balen hasj die in het water dreven, werden in beslag genomen.