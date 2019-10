AS Roma furieus na afgekeurd doelpunt in blessuretijd: rood voor coach Fonseca, bestuur is woedend

AS Roma geraakte voor eigen publiek niet voorbij Cagliari. De Romeinen zagen bij een 1-1-stand in blessuretijd een doelpunt van Kalinic afgekeurd worden.

Heel het stadion vierde al de winnende treffer van de Kroatische spits maar dat was buiten de ref gerekend. Die zag een duwfout van Kalinic op verdediger Pisacane. Die botste met zijn eigen doelman en moest even later met een brancard worden afgevoerd.

Duwfout voor de ref, een duel gewonnen door de sterkste volgens de Romeinen. “We zijn zeer boos want we krijgen nu al week na week foute scheidsrechterlijke beslissingen over ons”, aldus sportief directeur Gianluca Petrachi na afloop bij Sky Sport Italia. “Tegen Bologna verdienden we een penalty. Vandaag zagen we een scheidsrechter die vanaf de eerste minuut tegen ons floot. In een rustige wedstrijd geraakten de gemoederen verhit door en dankzij de scheidsrechter.”

Vooral het afgekeurde doelpunt in blessuretijd was het gespreksonderwerp. “Belachelijk”, vond Petrachi. “Zulke contacten heb je altijd in dit soort fases. Hiervoor kan je onmogelijk het doelpunt afkeuren. Er was contact, ja, maar zeker geen duw. Voetbal is een contactsport, geen ballet voor kleine meisjes. Dit is een sport voor mannen.”

De fase zelf? Petrachi: “Kalinic anticipeert en komt voor de verdediger. Hij is eerst bij de bal, simpelweg omdat hij sterker was. Met dit soort beslissingen lachen ze in Engeland, het is gewoon beschamend. Dit was geen duwfout.”

Meteen waren de poppen aan het dansen. Coach Paolo Fonseca kon de beslissing niet verteren en ging verhaal halen bij de ref wat hem prompt op een rode kaart kwam te staan.

Bij de bezoekers stond Radja Nainggolan aan de aftrap in de partij tegen zijn ex-club. Onze landgenoot werd een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald.