Anderlecht - Een negentiger uit Anderlecht is in zijn eigen woning doodgestoken, zo bevestigt de lokale politie. Het levenloze lichaam van de man werd zondag aangetroffen door een familielid.

Het slachtoffer werd gevonden in zijn woning in de Rue Homère in Anderlecht. “De man, geboren in 1929, werd omgebracht met meerdere messteken”, aldus de politie Brussel-Zuid. “Meer informatie kunnen we voorlopig niet kwijt. Het onderzoek loopt.”