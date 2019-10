Burgemeester van Den Haag stapt op wegens vreugdevuur op oudejaar

Pauline Krikke, de burgemeester van de Nederlandse stad Den Haag, stapt op. Dat heeft ze zondag bekendgemaakt in een videoverklaring op Instagram. De positie van Krikke was onder druk komen staan nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een kritisch rapport had gepubliceerd over het uit de hand gelopen “vreugdevuur” dat met oudejaar plaatsvond op het strand van Scheveningen.

Het vreugdevuur wordt jaarlijks met oudejaar aangestoken op het strand van Scheveningen. Maar dit jaar was er heel wat mis gelopen bij de organisatie van het evenement. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid had donderdag in een rapport kritiek geuit op de aanpak van de gemeente. Den Haag wist dat de bouwers van de vuurstapel de veiligheidregels overtraden, maar toch werd er niet opgetreden, zo luidde de conclusie. Verschillende partijen in de gemeenteraden eisten daarop het ontslag van de burgemeester.

“Het zal niemand zijn ontgaan dat ik zelf ook onder vuur lig. Het aanstaande debat over het rapport wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd en spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren”, zegt Krikke nu. “Ik heb zojuist de commissaris van de koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.”

Het is niet duidelijk wie haar zal opvolgen. De wethouders (schepenen) van Den Haag komen zondagavond om 20 uur samen om het ontslag van de burgemeester te bespreken.