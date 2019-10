Pech voor Maxime Lestienne. De winger van Standard raakte in de slotfase van de competitiematch op Antwerp geblesseerd. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend, maar de kans dat hij de twee interlands volgende week haalt lijkt klein. Een dikke tegenvaller voor de 27-jarige, die er voor het eerst sinds 2013 nog eens bij was.