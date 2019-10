Normale VTM-programmatie onderbroken voor speciale oproep van ‘Make Belgium Great Again’: wie kent deze held?

Zondagavond meteen na het VTM Nieuws van 19 uur onderbraken Frances Lefebure en Faroek Özgünes de normale VTM-programmatie om een speciale oproep te lanceren. Nidhi Chapkekar, de Indische stewardess die drie jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem, is tot op vandaag nog op zoek naar één man die haar door haar moeilijkste uur loodste.

De man zorgde een tijdlang voor haar en vijf andere gewonden, tot ze in de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze wil hem graag bedanken voor zijn tussenkomst, maar na verschillende zoekacties ontbreekt elk spoor.

In hun speciale live-uitzending riepen Frances en Faroek iedereen op om deze zoektocht te ondersteunen en zetten ze een live callcenter op. “We vonden dit zo’n mooi verhaal dat we absoluut niet konden laten liggen”, aldus Frances. “Na ons eerste contact met Nidhi waren we nog meer overtuigd. Ze is zo’n warme en positieve vrouw. Nadat onze research vastliep, beslisten we de expert ter zake in eigen huis in te schakelen, Faroek Özgünes, de Sherlock van VTM. Die was gelukkig direct akkoord om ons te helpen.”

Het belangrijkste nieuwe ankerpunt in de zoektocht is een robottekening die hierbij wordt vrijgegeven.

Wat weten we over de man?