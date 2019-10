Mollendoder IRA was zelf de supermol: moeten 20 verdachten na 40 jaar nog verantwoording afleggen voor vuile oorlog?

Voormalige leden van het IRA én de Britse inlichtingendiensten houden de adem in. Na een politieonderzoek dat bijna 40 miljoen kostte, wordt nu gevraagd meer dan twintig personen te vervolgen voor moord, kidnapping en marteling. De beschuldigingen gaan terug naar de vuile oorlog tijdens “The Troubles” in Noord-Ierland. Toen de topman van de veiligheidsdienst van het IRA, een Britse informant was. Met de zegen van de Britse overheid was hij betrokken bij vijftig moorden.