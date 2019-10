Winkeldief aangehouden in Brugge

Brugge - In Brugge is een 40-jarige man aangehouden nadat hij door een winkeldetective betrapt werd op diefstal in een plaatselijke Carrefour. Hij had al eerder diefstallen gepleegd.

De 40-jarige man werd zaterdagnamiddag betrapt op stelen in het B-Park in Brugge. De man stal een drone en sterke drank in de Carrefour. De gestolen goederen hadden samen een waarde van meer dan 600 euro. Hij werd betrapt door een winkeldetective. De man werd gearresteerd en verhoord. Daaruit bleek dat hij al andere diefstallen had gepleegd. Daarop werd hij door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden.