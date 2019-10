De VAR doet opnieuw van zich spreken: strafschop voor Gent niet gefloten, goal Genk afgekeurd voor twijfelachtig buitenspel

Er gaat geen weekeinde voorbij of de VAR doet van zich spreken. Ook op zondag werden de beslissingen van de videoref tot twee keer toe gecontesteerd. Zowel Gent als Genk voelden zich benadeeld.

Gent ging op het veld van Brugge verdiend de boot in. Maar het had anders kunnen lopen indien videoref Laforge, ook vrijdag al in de fout gegaan door de treffer van Chadli af te keuren, een duidelijke penaltyfout van Brandon Mechele op Gent-spits Yaremchuk wel had gesignaleerd. Ref Lardot vond het geen strafschop, ook de VAR greep niet in. Tot onbegrip van heel wat analisten.

Ook ’s avonds in Genk-Moeskroen speelde de VAR een rol van belang. Ali Samatta leek in de slotfase de Limburgers alsnog de zege te schenken maar na rijp beraad besloot de VAR om het doelpunt af te keuren voor buitenspel. Hoe goed we ook ons best deden, met het blote oog viel de buitenspelpositie van Samatta niet vast te stellen.