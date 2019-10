Stad treedt op tegen racistische portiers na zoveelste incident met buitenlandse artiesten: “Dit doet pijn aan ons hart”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft zijn schepencollege gevraagd om initiatieven tegen discriminatie in de horeca. Dat deed hij na een klacht van een Braziliaanse dansgroep dat ze uit puur racisme door buitenwippers uit drie zaken is geweerd. Volgens het kunstencentrum Vooruit was dat lang geen alleenstaand geval.

“Dit doet pijn aan ons Gentse hart. We onderzoeken wat hier is gebeurd. Racisme hoort niet thuis in onze stad.” Zo reageerde burgemeester De Clercq dit weekend op een pijnlijk verhaal over ...