Argentijnen loodsen Juventus voorbij Inter Milaan van bleke Lukaku, Barcelona kent geen problemen in topper tegen Sevilla

Is Juventus alweer op weg naar een nieuwe landstitel? Nadat het eerder al de rechtstreekse confrontatie met Napoli winnend afsloot (4-3), werd nu ook gewonnen op het veld van uitdager Inter Milaan (1-2). De Argentijnen Dybala en Higuain scoorden de belangrijke treffers. Voor Inter stond Romelu Lukaku negentig minuten tussen de lijnen, de Milanezen leden meteen hun eerste puntverlies van het lopende seizoen. In Spanje kende Barcelona geen problemen met Sevilla (4-0).

De Oude Dame nam een droomstart: Dybala schoot de bezoekers al na vier minuten op voorsprong. Inter liet zich niet direct van de wijs brengen maar had wel een omstreden strafschop nodig om langszij te komen. Nederlands international de Ligt kreeg het leder ongelukkig en onduidelijk tegen de bovenarm. Strafschop, luidde het strenge verdict. Lautaro Martinez, ook al een Argentijn, kende geen genade en trapte de gelijkmaker voorbij Szczesny.

PENALTY | Na een twijfelachtige penalty maakt Lautaro Martinez gelijk voor @Inter! ??



Wat volgde was veel middenveldspel zonder al te veel doelgevaar maar met veel suspens en Italiaans drama. De wedstrijd leek lang af te stevenen op een gelijkspel maar tien minuten voor affluiten werd Gonzalo Higuain, alweer een Argentijn, ideaal vrijgespeeld. De spits twijfelde niet en haalde genadeloos de trekker over.

In Spanje geraakt Barcelona langzaam maar zeker op kruissnelheid. De Catalanen wonnen alvast de topper tegen Sevilla met ruime cijfers: 4-0. Luis Suarez, Arturo Vidal en Ousmane Dembélé maakten in dolle tien minuten al meteen de kloof met de Andaluciërs. Tien minuten voor affluiten pikte ook Lionel Messi zijn overigens fraai goaltje mee, de eerste van het seizoen voor de Argentijn. Dankzij deze zege klimt Barcelona naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op twee punten van leider Real Madrid.