Club Brugge ziet Percy Tau uitvallen met enkelblessure, diagnose volgt mogelijk in Afrika

Smetje op een vlekkeloze namiddag voor Club: Percy Tau viel nog voor de rust uit met een enkelblessure na een tackle van Plastun. De Zuid-Afrikaan kon nog eventjes verder, maar moest alsnog afgelost worden door Schrijvers.

Club hoopt dat zijn blessure meevalt, maar opvallend genoeg moeten ze in Brugge deze week wachten op nieuws uit... Afrika. Tau werd geselecteerd voor de nationale ploeg, die zondag tegen Mali ­oefent. De vleugelspeler moet zich deze week normaliter in Zuid-Afrika melden, waar dan een definitieve diagnose gesteld kan worden. Enkel als de Bafana Bafana de toestemming geeft aan Tau om in Brugge te blijven, kan de blessure hier opgevolgd worden. Voorts worden Mitrovic en Ricca volledig fit verwacht na de interlandbreak. Voor Balanta komt de volgende wedstrijd tegen Moeskroen nog te vroeg.

Dennis scoort opnieuw

Emmanuel Dennis haalde na de match uiteraard zijn breedste glimlach boven. Muziek, stomende stukken pizza en lachende gezichten: de sfeer in de Brugse kleed­kamer na de 4-0-zege was uitgelaten. “En de beste danser ben ik. Dansen, scoren, ik kan alles, bro”, lachte Emmanuel Dennis. Na zijn twee goals tegen Real pikte de Nigeriaan weer zijn doelpunt mee. Is hij dan toch een koele killer? “Tegen Galatasaray miste ik veel en dat spookte wel door mijn hoofd”, zegt Dennis. “Ik kreeg via sociale media veel berichten waarin ik verrot werd gescholden. Gokken is big business en ik denk dat veel mensen hadden gewed op winst voor ons. Ik was heel droevig, maar ik dacht aan ­andere spelers die zoiets doormaakten. Gareth Bale, Ronaldo, Messi, Benzema: iedereen maakt dat mee. Tegen Anderlecht was ik mentaal eigenlijk nog niet klaar, omdat ik nog steeds down was. Maar ik kreeg goede raad, trainde ­extra op afwerking, zat meer in de fitness, verzette mijn gedachten met muziek. En kijk. Na mijn goals in Madrid kreeg ik weer ongelooflijk veel berichten. Goeie én slechte. Ik vierde als Ronaldo en daar waren die fans van Real niet blij om. Zij haatten die foto. Ik heb hem daarom van mijn account gewist.”

Voor Dennis is het verschil tussen Ivan Leko en Philippe Clement vooral wat ze van hem vragen. Of niet vragen. “De trainer moedigt me altijd aan, maar dat deed de vorige coach ook. Nu is er alleen meer vrijheid. Met de vorige coach moesten we te veel lopen. Je moest altijd terugkeren, maar dat kan je geen 90 minuten. Deze coach is slim. Hij zorgt dat iedereen fit blijft, maar aanvaardt ook dat je geen ­negentig minuten vol gas kan geven.”