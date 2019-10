Hup, Nederland, hup

Nederland, dat volgend jaar het Eurovisiesongfestival organiseert, wil van de naam “Holland” af. Dat heeft de overheid beslist. Het land zal in de toekomst alleen nog zijn officiële naam “Nederland” gebruiken. Dat doen de Nederlanders omdat ze van een aantal stereotiepen, zoals het drugsgebruik en de wallen in Amsterdam, af willen. Het Eurovisiesongfestival zal de eerste aftrap van de nieuwe campagne zijn, maar ook op de Olympische Spelen in Tokio zal het niet langer Team Holland zijn. En ook bij de nationale voetbalploeg is het vanaf nu enkel nog Nederland. Daarnaast zullen ook bedrijven en de toeristische sector het woord “Holland” schrappen. (sgg)