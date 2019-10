Parijse messentrekker toch terrorist

Volgens het Parijse parket was de 45-jarige man die in het hoofdkantoor van de Parijse politie vier agenten dodelijk neerstak en een vijfde verwondde toch geradicaliseerd. Mikaël Harpon had alleszins contact met vermoedelijke leden van de salafistische beweging. Uit het telefonieonderzoek met zijn echtgenote bleek dat het paar vrijdag 33 smsjes had uitgewisseld. Tijdens het sms-gesprek schreef de dader allerlei religieuze boodschappen die eindigden met twee uitdrukkingen: ‘Allah Akbar’ en ‘volg onze geliefde profeet en denk diep na over de Koran’, zegt Jean-François Ricard, procureur van het antiterreurparket. Om 12.53 uur startte hij aan zijn moordende raid met 2 messen die hij die ochtend nog had gekocht: een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes. Een stagiair die nog geen week aan de slag was bij de politie schoot hem dood.

(thv)