Stevig schoeisel

Modeliefhebbers konden de afgelopen maand weer hun hart ophalen in de vier hoofdsteden als het op Fashion Week aankomt. In New York, Londen, Milaan en Parijs lieten modellen en influencers zich van hun beste kant zien. Ook Belgisch modeontwerper Dries Van Noten was van de partij en dat ging niet onopgemerkt voorbij bij binnen- en buitenlandse pers. Zijn samenwerking met Christian Lacroix, een icoon uit de jaren ‘80, werd overal goed onthaald. Vooral de schoenen uit de lente-zomer collectie 2020 kregen de nodige aandacht. Van Noten haalde namelijk de befaamde platformschoenen van onder het stof (grote foto). In hot pink, de kenmerkende kleur voor Lacroix, of bekleed met een bloemenprintje. Maar ook andere ontwerpers ging gretig met de platform en zelfs flatform aan de slag. Zo waren ze onder andere ook bij Rick Owens (links) en Miu Miu (rechts) te zien. (sgg)