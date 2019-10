Pak geld naar infrastructuur

Veel te besparen is er niet in op het vlak van mobiliteit. De Vlaamse regering is van plan de kilometerheffing op vrachtwagens met 2 cent op te trekken, een maatregel die 60 miljoen euro in het laatje moet brengen. Van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling blijven ze voorlopig af. En de slimme kilometerheffing blijft begraven.

Wel wil de Vlaamse regering kersvers minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) een pak geld laten pompen in de infrastructuur. 300 miljoen voor nieuwe fietspaden en nog een pak in nieuwe weginfrastructuur voor de wagen. Dat geld zal van elders moeten komen. (agy)