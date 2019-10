Kleuter- en basisonderwijs eerst

De Vlaamse regering wil fameus investeren in het kleuter- en het basisonderwijs. Om aan de nodige centen te raken, maken ze geld vrij dat eigenlijk voor andere takken was bedoeld. Zo gaat het budget voor het secundair, het hoger en het kunstonderwijs wat minder snel stijgen de komende jaren. Ruwe cijfers geven aan dat die operatie zo’n 165 miljoen euro moet vrijmaken. “Geen besparing”, benadrukken ze bij N-VA. “We trekken het geld voor het hoger en het secundair nog altijd op, maar wat minder snel. Het onderwijs krijgt geld per leerling en dat zal zo blijven. Maar de inkomsten zijn natuurlijk wel beperkt.” Alles bijeen wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 250 miljoen euro investeren om de kwaliteit van het onderwijs weer op te krikken.

Daarnaast komt er nog eens een half miljard voor scholenbouw. Maar dat geld zal van elders moeten komen. (agy)