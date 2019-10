Eén VN-blauwhelm gedood en vijf gewond bij twee aanvallen in Mali

Bij twee aanvallen tegen de vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali zijn zondag één blauwhelm omgekomen en vijf anderen gewond geraakt. Dat hebben de Verenigde Naties gemeld.

De blauwhelmen voerden zondagochtend nabij Aguelhok, in het noordoosten van het land, een veiligheidspatrouille uit toen een springtuig ontplofte net op het moment dat hun voertuig voorbijreed. Bij die aanval vielen één dode en vier gewonden, meldt Minusma, de VN-missie voor stabiliteit in Mali, via Facebook.

Dezelfde ochtend werden de blauwhelmen ook in Bandiagara, in het centrum van Mali, het slachtoffer van een aanval door een groep onbekende gewapende personen. Een blauwhelm die zwaargewond raakte moest met een helikopter worden afgevoerd, aldus Minusma.

Het hoofd van de missie veroordeelt in de mededeling de recente toename van zulke aanvallen en looft de blauwhelmen die hun leven riskeren om te werken aan de veiligheid van de Malinezen.