Socialisten winnen met duidelijke voorsprong parlementsverkiezingen Portugal

In Portugal heeft de regerende socialistische partij (PS) van premier Antonio Costa de parlementsverkiezingen met een duidelijke voorsprong gewonnen.

Met meer dan 98 procent van de stemmen in alle kiesdistricten geteld, kan Costa rekenen op de steun van bijna 37 procent van de kiezers, wat 106 van de 230 zetels oplevert. De conservatieve sociaaldemocratische partij PSD – dat 28 procent of 77 zetels behaalde – heeft PS inmiddels al gefeliciteerd met de overwinning.

De 106 zetels is een grote winst in vergelijking met de 86 van 2015, maar de verhoopte absolute meerderheid haalden de socialisten niet binnen. Costa zal daarom op zoek moeten gaan naar regeringspartners. De voorbije regeerperiode werkte Costa samen met twee extreemlinkse partijen: het Linkse Blok (BE) en de Communisten (CDU). Zij zouden volgens exitpolls nu respectievelijk tussen de 20 en 25 en tussen de 10 en 14 zetels binnenhalen.

Costa verklaarde in zijn overwinningsspeech dat kiezers duidelijk de coalitie met de twee extreemlinkse partijen gesteund hebben en dat hij die wil voortzetten, maar dat hij ook wil onderhandelen met PAN (mensen-dieren-natuur).