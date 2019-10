Sociale zekerheid verliest half miljard door terugbetaling duur in plaats van goedkoop medicijn

Onze sociale zekerheid speelde de afgelopen jaren een half miljard euro kwijt doordat een goedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid niet terugbetaald wordt en de veel duurdere variant wel. Dat heeft Het Laatste Nieuws becijferd.

Voor ouderdomsblindheid bestaan twee geneesmiddelen: het peperdure Lucentis van geneesmiddelenfabrikant Novartis en het spotgoedkope Avantis van Roche. Het verschil in werking tussen beide is zo goed als onbestaande, leren verschillende wetenschappelijke studies. Toch houdt Roche halsstarrig vol dat Avastin niet veilig is. Daardoor komt Avastin enkel op de markt als kankermedicijn en niet als middel tegen ouderdomsblindheid. Roche raadt zelfs aan om het middel van de concurrent te kopen.

In Italië dokterde men uit dat de twee bedrijven samenspannen. Roche is eigenaar van het bedrijf dat Lucentis ontwikkelde. Als artsen het geneesmiddel gebruiken, verdient het daar zelf aan. Novartis is dan weer voor een derde aandeelhouder van Roche. De twee bedrijven werden in 2014 in Italië veroordeeld tot een boete van 182 miljoen euro.

Niet veel later spande Test-Aankoop ook hier een zaak tegen de twee bedrijven aan. Die zit al vijf jaar vast voor de Belgische Mededingingsautoriteit.

Maar er is meer. In Frankrijk, Italië en Nederland zorgde de overheid ervoor dat Avastin terugbetaald kon worden. Ook in ons land was dat het plan, al kwam het nooit zover. Volgens Het Laatste Nieuws sloot Novartis een geheime deal met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). In ruil voor een prijsdaling van Lucentis zou het kabinet de terugbetaling van Avastin tegenhouden.

Toch blijft Lucentis nog steeds bakken duurder: 600 euro tegenover 40 euro. Op die manier liep onze sociale zekerheid een smak geld mis elke keer dat Lucentis werd gebruikt in plaats van Avastin. De krant becijferde dat het inmiddels om een bedrag van ruim 500 miljoen euro gaat.