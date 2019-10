Islamleraar in Anderlecht moet zich verantwoorden voor zedenfeiten bij leerling

Brussel - Voor de correctionele rechtbank van Brussel gaat dinsdagmorgen het proces van start tegen een gewezen islamleraar die verdacht wordt van zedenfeiten bij een van zijn vroegere leerlingen. Hij ontkent de beschuldigingen. De ex-leerkracht van een Anderlechtse school was eerder al in opspraak gekomen wegens zijn gedrag na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs.

De intussen 53-jarige man moet zich voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden van aanranding van de eerbaarheid, aanzetten tot ontucht en intimidatie van een minderjarige. Hij wordt ook verdacht van het toebrengen van slagen en verwondingen aan nog een andere minderjarige.

Een gewezen leerling van het Koninklijk Atheneum Leonardo da Vinci in Anderlecht, de Franstalige school waar de verdachte les gaf, beschuldigt de leerkracht van ongewenste aanrakingen. Die zouden in 2013 en 2014 hebben plaatsgevonden. De vroegere leerling beschuldigt hem ook van het sturen van ongepaste berichten en aanranding van de eerbaarheid.

Een andere leerling zegt dan weer dat hij door de verdachte werd geslagen, omdat hij weigerde zich af te keren van een geschiedenisleraar die de aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo had veroordeeld.

Die aanslag op Charlie Hebdo, op 7 januari 2015 in Parijs, had de leerkracht eerder al in het oog van de storm geplaatst. Begin 2015 werd in het Anderlechtse atheneum namelijk een leerling door andere jongeren in elkaar geslagen, omdat hij geweigerd had een petitie te ondertekenen. De petitie was gericht tegen een geschiedenisleraar die zich had uitgesproken tegen de aanslagen op het satirische magazine. De islamleraar zou tot het opstellen van de petitie hebben aangezet. Hij werd daarna geschorst.

De verdachte ontkent alle beschuldigingen.