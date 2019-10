Duizenden Oekraïners protesteren tegen plan voor autonomie Oost-Oekraïne

In Oekraïne zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen tegen een deal van president Zelenski met Moskou over autonomie voor het oosten van het land. Velen zien het plan, dat past in hernieuwde vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, als hoogverraad.

“Neen aan de capitulatie”, “Neen aan de overgave” kon je op verschillende pancartes in Kiev lezen. Duizenden mensen verzamelden zich op het hoofdplein van de stad om te protesteren tegen de deal van president Volodimir Zelenski met Moskou. Die verleent meer autonomie aan het oosten van Oekraïne, dat momenteel in handen is van door Rusland gesteunde rebellen.

De overeenkomst maakt deel uit van inspanningen om een einde te maken aan vijf jaar conflict in de regio. Afgelopen dinsdag bereikten gezanten uit Kiev en Moskou een akkoord over een verkiezingsschema voor de Donbass-regio en over wetgeving die het gebied een speciaal statuut geeft. Oekraïne beloofde zijn troepen terug te roepen uit de huidige frontlijn met de separatistische strijders.

“Volledige capitulatie”

In september vond ook al een grote gevangenenruil tussen beide landen plaats.

De nieuwe overeenkomst wordt gezien als een eerste doorbraak naar een mogelijk vredesverdrag voor Oost-Oekraïne. Veel Oekraïners zien de afspraken echter als een groot verraad van Zelenski. “Dit is het begin van de volledige capitulatie van Oekraïne”, liet een anonieme betoger weten.

Het conflict in Oost-Oekraïne tussen Oekraïense troepen en door Rusland gesteunde rebellen bevindt zich al jaren in een impasse. Ondanks een formeel staakt-het-vuren vinden geregeld over en weer beschietingen plaats. De oorlog heeft sinds 2014 al aan meer dan 13.000 mensen het leven gekost.