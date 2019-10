Barcelona staat er weer, en hoe! Suarez met een omhaal en Messi met een bloedmooie vrije trap scoren

In Spanje geraakt Barcelona langzaam maar zeker op kruissnelheid. De Catalanen wonnen alvast de topper tegen Sevilla met ruime cijfers: 4-0. Luis Suarez, Arturo Vidal en Ousmane Dembélé maakten in dolle tien minuten al meteen de kloof met de Andaluciërs. Tien minuten voor affluiten pikte ook Lionel Messi zijn overigens fraai goaltje mee, de eerste van het seizoen voor de Argentijn. Dankzij deze zege klimt Barcelona naar de tweede plaats in het algemeen klassement, op twee punten van leider Real Madrid.

