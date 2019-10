Manchester United verliest bij staartploeg en staat door slechtste start in 20 jaar maar net boven de degradatiezone

Manchester United zit in de hoek waar de klappen vallen. De Red Devils gingen zondagavond op de achtste speeldag in de Premier League met 1-0 onderuit op het veld van staartploeg Newcastle United. Met 9 op 24 kent Man United de slechtste start sinds het seizoen 1989-1990.

Matthew Longstaff maakte in de 72e minuut de enige treffer van de partij op St James Park. Met een lage schuiver nam de Premier League-debutant doelman De Gea te grazen. Longstaff had in de eerste helft ook al de dwarsligger geraakt. Manchester United plaatste daar amper iets tegenover.

De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer kon dit seizoen nog maar twee competitieduels winnen en verloor er drie. United zakt terug naar de twaalfde plek in de stand met 9 punten. Dat zijn er amper twee meer dan Everton, de eerste club onder de degradatiestreep. De stoel van hoofdcoach Solskjaer, die sinds zijn officiële aanstelling eind maart slechts 17 op 48 pakte in de Premier League, wankelt. Na de interlandbreak komt Liverpool op bezoek.

Man United kan ook al elf uitduels niet meer winnen. Dat is de langste reeks sinds 1989 voor de Engelse topclub.