De cijfers bewijzen het: Nacer Chadli is dé Mister Onmisbaar van Anderlecht

Waar zou Anderlecht nu staan zonder Nacer Chadli (30)? Op Charleroi zorgde de Rode Duivel voor de 1-2-zege met een goal en een assist. Ondertussen scoorde RSCA sinds zijn komst zeven keer in de competitie en in zes treffers had Chadli een voet. Hij is beslissend om de 112,2 minuten en dus onmisbaar bij de Brusselaars.