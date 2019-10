Pech voor Steven Defour in wedstrijd waarin hij wilde schitteren voor zijn papa: “Ik vrees voor zes weken”

Pech voor Antwerp, want meteen na de penalty tegen Standard moest Steven Defour geblesseerd naar de kant. Hij ging zitten en kon niet meer verder.

De middenvelder was extra gemotiveerd om zich te tonen, tegen zijn ex-club en exact een jaar na het overlijden van zijn vader, maar moest de match na 25 minuten staken. Hij sukkelde al wat met de hiel en gaf enkele dagen geleden aan dat het héél snel gegaan is voor hem de voorbije weken – niet onlogisch dus. Nu waren het de hamstrings die hem nekten.

“De blessure van Steven heeft ons spel toch wat ontregeld”, zei trainer Laszlo Bölöni achteraf. De Roemeen houdt rekening met een inactiviteit van meer dan een maand. “Het is nog vroeg om te zeggen, maar ik vrees dat hij weleens een week of zes out kan zijn.”

Na de nodige onderzoeken zal er ten laatste morgen meer duidelijkheid zijn. Feit is dat Antwerp mét Defour meer impact heeft dan zónder. Hongla loste hem gisteren af, maar hoewel hij zelf tevreden was over zijn wedstrijd, had hij het toch moeilijk. Je hebt De Sart nog, die goed aan het seizoen begon, maar die miste de voorbije vier matchen zelf door een blessure. Hij hoopt van de interlandbreak gebruik te maken om weer (top)fit te raken.