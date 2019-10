Het was eindelijk nog eens een rustig weekend bij Anderlecht, vanaf vandaag is het tijd voor Frank Vercauteren

Na de verdiende zege op Charleroi, kregen de Anderlecht-spelers een weekendje vrij. Het was meteen genieten geblazen.

Elias Cobbaut reisde naar de zon in Marbella, Albert Sambi Lokonga ging naar PSG kijken in Parijs, Françis Amuzu trok naar Rotterdam en Yari Verschaeren bracht tijd door met zijn vriendin Zoé en haar paard. Het was lang geleden dat paars-wit nog eens zo’n rustig weekend kende.

Vandaag moeten de niet-internationals zich wel weer melden op Neerpede. Dan begint de eerste echte werkdag van de nieuwbakken hoofdcoach Frank Vercauteren. Ook Vincent Kompany, die nog revalideert van een hamstringblessure, zal present zijn. Vince The Prince hoopt – net als Saelemaekers – over twee weken fit te zijn voor de match tegen STVV.

Dat zal niet het geval zijn voor Samir Nasri. De Fransman liep tegen Charleroi een scheur op in de hamstring en zal vermoedelijk een maand of langer out zijn. Dat is niet onlogisch. De 41-voudige Franse international speelde de voorbije twee jaar amper acht wedstrijden. De laatste weken forceerde hij zich ook in zijn gevecht tegen zijn overgewicht en het ultimatum dat hij kreeg: afvallen of niet spelen.