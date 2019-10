Vertonghen en Alderweireld voelen zich niet meer thuis bij Tottenham: van Champions League-finalist naar ploeg in diepe crisis

Op 1 juni speelde Tottenham nog de Champions League-finale. Vier maanden later verkeert de club in een diepe crisis na een nieuwe 3-0-nederlaag tegen Brighton. Coach Mauricio ­Pochettino staat ter discussie, terwijl toppers als Vertonghen, Alderweireld en Eriksen aflopende contracten hebben en geen vertrouwen meer voelen. Het is chaos bij The Spurs.