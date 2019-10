Federaal Voedselagentschap: “Listeriabesmetting in vlees kan zich nog verder uitbreiden”

Er zal wellicht nog meer vlees dat mogelijk besmet is met listeriabacterie uit de winkelrekken gehaald moeten worden. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap bij VRT NWS. Na eerder Aldi, besliste zondag ook Albert Heijn om bepaalde vleesproducten terug te roepen, mogelijk volgen later nog andere winkelketens.

Albert Heijn liet zondag “kalkoenham, kipboterhamworst, kipfilet provence, kipfilet natuur, rundercervelaat, runderrookvlees en rundersalami” uit de rekken halen, nadat Aldi eerder al had beslist om geen gebraden rosbief meer te verkopen. Uit vrees dat de listeriabesmetting die in Nederland al 3 mensenlevens eiste, ook in Belgisch vlees terug te vinden was.

Waarschijnlijk zullen andere supermarktketens volgen met soortgelijke voorzorgsmaatregelen. “Er kan altijd nieuwe informatie volgen vanuit Nederland dat er nog andere producten betrokken zijn”, zegt Liesbeth Van De Voorde van het Federaal Voedselagentschap. “Ook dan zullen wij er voor zorgen dat consument beschermd is.”