Bruno (23) wil zijn vriendin bewijzen hoeveel hij van haar houdt, maar dat loopt fataal af

Een 23-jarige jongeman is vrijdagnacht dramatisch om het leven gekomen in Luik: Bruno Beyer viel er van het balkon van het appartement van zijn vriendin Sylvie, toen hij haar op zijn verjaardag zijn liefde wilde verklaren.

Bruno Beyer was vrijdag net 23 geworden, maar zijn verjaardag liep niet van een leien dakje. “Hij had ruzie gemaakt met zijn vriendin Sylvie. Daarom wilde hij naar haar appartementsgebouw in de Rue Dieudonné Jacobs (in de Luikse deelgemeente Saint-Nicolas, nvdr)”, vertelt vader Michel Beyer, een bekende Luikse restauranthouder, bij de Sudpresse-kranten. “Daarom had hij me gevraagd om hem naar haar te brengen, zodat hij haar zijn liefde kon bewijzen. Dat was om half vijf ’s ochtends.” Nadat hij zijn zoon had afgezet, vertrok vader Michel weer.

Daarop moet de jongeman beslist hebben dat het een goed idee was om het appartementsgebouw van zijn vriendin te beklimmen. “Ik weet niet wat er toen door zijn hoofd is gegaan. Hij had gedronken”, aldus zijn vader. Toen hij het balkon van het appartement van zijn vriendin op de vijfde verdieping had bereikt, gleed de jongeman echter uit. “Hij heeft blijkbaar de balustrade proberen vast te grijpen, maar omdat het had geregend was die nat. En is hij zijn dood tegemoet gevallen: hij kwam op zijn hoofd terecht. Sylvie belde me twintig minuten nadat ik vertrokken was om te zeggen dat er een ongeval was gebeurd en dat Bruno was gevallen.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon heen hulp meer baten.