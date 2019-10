COMMENTAAR. Ridicuul, voorbarig en toch legitiem: het lijkt erop dat er al drie titelrivalen zijn afgevallen

AA Gent was de best voetballende ploeg uit de Jupiler Pro League. Antwerp en Standard zouden meedoen voor de titel. Zeker? Als je alleen afgaat op deze negende speeldag lijkt het erop dat er drie titelkandidaten zijn afgevallen. Club Brugge leverde andermaal de veruit beste prestatie op het moment dat het moest. 4-0 tegen AA Gent. En weinig op aan te merken, tenzij weer veel wrevel over een slapende videoref in het voordeel van Club.

We vonden de hosanna’s over de Buffalo’s sowieso voorbarig. Ze hadden in deze competitie nog geen enkel topteam ontmoet. Trainer Jess Thorup had gisteren om een of andere reden zijn ploeg herschikt. Hij ...