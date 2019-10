Snel nog een huis kopen? “Reken niet meer op woonbonus”, waarschuwt bankenfederatie

Nu de Vlaamse regering de woonbonus afschaft, zou u in de verleiding kunnen komen om een versnelling hoger te schakelen en snel nog een huis te kopen. Maar volgens Febelfin-topman Karel Van Eetvelt is dat “niet verstandig”, en rekenen huizenjagers best niet meer op de woonbonus.

De woonbonus wordt per 1 januari afgeschaft. Wie vanaf die datum een nieuwe woning koopt, kan dus niet meer rekenen op dat belastingvoordeel. Een rush op de vastgoedmarkt leek dus vanzelfsprekend: wie toch al op zoek was naar een huis, zou mits wat haast nog een stevige fiscale meevaller kunnen meepikken.

Maar volgens Karel Van Eetvelt, topman van bankenfederatie Febelfin, moeten huizenjagers daar eigenlijk niet meer op rekenen. “Je hebt aan de ene kant een krediet nodig - en al het paperassenwerk dat je daarvoor moet doen bij de bank - en aan de andere kant moet je de akte bij de notaris laten verlijden. Samen neemt dat ongeveer 3 maanden in beslag. Dat betekent dat wie nu nog moet starten, niet meer van de woonbonus zal kunnen genieten”, zei Van Eetvelt maandagochtend op Radio 1. Al laat hij wel nog een kleine opening. “In het allerbeste geval: als je dat deze week nog doet, heb je misschien nog kans, maar ik vind het gewoon niet verstandig.”

Van Eetvelt geeft wel toe dat banken en notarissen geen zin hebben in een plotse rush op woningen. “Wij zitten niet te wachten op een oververhitting van die markt. We hebben bij de nieuwe minister gepleit dat er heel snel duidelijkheid komt. En dat ook duidelijk is dat mensen die nu nog moeten beginnen eigenlijk te laat zijn en dus niet meer van die woonbonus gaan kunnen genieten.”