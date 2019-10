Twaalf KAA Gent-supporters veroordeeld voor bestorming kraakpand: "Racisme en hooligantactieken"

Gent - Twaalf voetbalsupporters hebben in de Gentse correctionele rechtbank werk- en celstraffen gekregen van voor de bestorming van een kraakpand op het Stapelplein in 2017. De eerste beklaagde kreeg een werkstraf van 100 uur, de elf anderen kregen een celstraf met probatie-uitstel. Twee beklaagden werden vrijgesproken. “Dit was geen vreedzaam protest”, aldus de rechtbank. “Dit was latent racisme.”

Het kraakpand op het Stapelplein, een oud café, was eind 2017 niet uit het nieuws weg te slaan. Een koppel trof na een weekendje weg krakers aan in hun huis. Ondanks hun eerste verklaringen woonden de twee er zelf niet. De VRT stuurde een ploeg ter plaatse, die werd bedreigd door de krakers. En dat deed een groepje opgefokte supporters van AA Gent ontploffen.

Na de match van Gent tegen Standard op 3 november 2017 besloten veertien jongemannen het pand op het Stapelplein te bestormen, gemaskerd en gewapend. Met stokken sloegen ze op de rolluiken terwijl anderen het huis binnenstormden. Daar zaten onder anderen kinderen en een hoogzwangere vrouw. “De daders beseffen nog altijd niet welke emotionele impact dit op de slachtoffers heeft gehad”, zei de advocate van de burgerlijke partij, Elisabeth Standaert.

Hooligantactieken

“De beklaagden hebben hooligantactieken gebruikt om het pand te bestormen”, zei de rechter. “Gewapend trokken ze met Bengaals vuur richting het pand. Het ging hier over latent racisme”, aldus de rechtbank. De rechtbank veroordeelde de eerste beklaagde tot een werkstraf van 100 uur. “Hij is tot inkeer gekomen en heeft gebroken met de harde kern van supporters”, klonk het. De andere elf beklaagden kregen een straf met probatie van een jaar waarbij ze de Dossin-kazerne (het Holocaustmuseum) moeten bezoeken. Twee beklaagden werden vrijgesproken voor de feiten.

Latent racisme

Wat was de motivatie van de daders? Dat was de vraag waarover de rechter moest oordelen. Handelden ze uit racisme of niet? De rechtbank oordeelde dat deze feiten ontsprongen zijn uit latent racisme. Volgens het gelijkekansencentrum Unia, dat zich burgerlijke partij heeft gesteld, was geen twijfel mogelijk: “Een van de beklaagden gebruikte termen als rattenvolk of vuile Roma’s en ratten.”

Het openbaar ministerie was duidelijk: “We mogen niet blind zijn voor de toenemende onverdraagzaamheid in onze samenleving. Een celstraf of werkstraf lijkt me niet zinvol. Wel een straf met probatie-uitstel, waarbij ze een cursus volgen en de Dossin-kazerne bezoeken.” Daarnaast wil het openbaar ministerie uitgestelde straffen van 6 tot 12 maanden. Eén beklaagde die verstek liet gaan, riskeerde een effectieve celstraf van 8 maanden.

Van de veertien beklaagden gaf alleen de eerste, een 26-jarige, toe dat hij aanwezig was bij de bestorming. Hij zat ook een tijd in voorhechtenis en krijgt een werkstraf van 100 uur.