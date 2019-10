Twee jaar cel met uitstel voor geschrapte gynaecologe die in het geheim patiënten bleef ontvangen

De geschrapte gynaecologe Ingrid V. M. verscheen voor de strafrechter in Leuven Foto: if

Oud-Heverlee - Een gynaecologe die na haar schrapping door de Orde der Artsen nog acht jaar lang in het geheim patiënten bleef ontvangen, is veroordeeld tot twee jaar gevangenis met uitstel. Pas toen een van haar patiënten overleed, kwam het bedrog aan het licht.

Ingrid V. M. (59) uit Oud-Heverlee had een drankprobleem, en moest een aantal keer voor de politierechtbank verschijnen omdat ze zich misdroeg in het verkeer. In 2008 had de Orde der Artsen er genoeg van, en werd de gynaecologe definitief geschrapt. Ze mocht nooit nog als arts werken. Maar de vrouw deed alsof er niets aan de hand was: ze bleef onwettig werken als gynaecologe.

Ook toen de 69-jarige Nora P. in 2016 bij haar aanklopte, ontving ze haar als patiënte. V. M. deed tot twee keer toe alsof ze een uitstrijkje nam van de vrouw, en ze zei achteraf dat alles in orde was. In werkelijkheid belandde dat uitstrijkje niet bij een labo, maar in de vuilnisbak. Pas toen de patiënte na aanhoudende klachten naar een andere dokter stapte, werd duidelijk dat ze baarmoederhalskanker had. Nora P. zat ondertussen al in het vierde en laatste stadium. De vrouw overleed op 20 november 2017.

De zaak kwam uit, en het Leuvense gerecht vervolgde V. M. voor valsheid in geschrifte, onwettige uitoefening van de geneeskunde én schuldig verzuim. “Ze was bang om haar vader en haar moeder hier iets over te vertellen. Ze raakte verstrikt in een leugen”, aldus haar advocate tijdens het proces in september. De rechter veroordeelde de vrouw tot de twee jaar cel die het parket had geëist, maar met uitstel.