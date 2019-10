Eén verdachte opgepakt van schietpartij in bar in Kansas waarbij vier doden en vijf gewonden vielen

De politie heeft twee verdachten van de schietpartij in een bar in Kansas City geïdentificeerd en één ervan opgepakt, zo werd maandagmorgen bekendgemaakt.

De schietpartij brak uit om 1.27 uur lokale tijd in de bar Tequila KC, aldus politiewoordvoerder Thomas Tomasic. Het zou gaan om een privébar waar enkel leden binnen mogen. Een verdachte stapte de bar binnen en opende het vuur, aldus de politie aan CNN en NBC. Vier mensen stierven in de bar, vijf gewonden werden opgenomen in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel.

De politie identificeerde maandagochtend twee daders, een man van 29 en een man van 23 jaar. De jongere werd zondagmiddag gevat in de gelijknamige aangrenzende zusterstad Kansas City in de belendende staat Missouri. Beide mannen wordt viervoudige moord ten laste gelegd.