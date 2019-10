MIVB zoekt vijftig nieuwe buschauffeurs: rijsimulator moet kandidaten warm maken

Brussel - De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB lanceert maandag een app waarmee het burgers wil warm maken voor een job als buschauffeur. Met de app, SimBus, wil de MIVB laten ervaren hoe het echt is om buschauffeur te zijn. De MIVB is dit jaar nog op zoek naar een vijftigtal chauffeurs.

De MIVB kondigde begin dit jaar aan dat het meer dan achthonderd werknemers wou rekruteren en ruim vijfhonderd nieuwe chauffeurs nodig had. Volgens de MIVB zijn in 2019 nu al bijna 700 nieuwe medewerkers aangetrokken. “Tegen het einde van het jaar wil de MIVB nog een vijftigtal chauffeurs aanwerven, onder wie 30 buschauffeurs”, zegt de MIVB in een persbericht.

Om die zoektocht naar nieuw personeel kracht bij te zetten, lanceert de MIVB nu dus een gratis rijsimulator. Gebruikers kunnen er virtueel een bus van de MIVB mee besturen op het net. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden en gebruikers kunnen hun vaardigheden testen op drie verschillende buslijnen. Ze moeten binnen een bepaalde tijd een aantal handelingen uitvoeren. Op het einde kunnen ze hun score delen via sociale media.

“Mensen die een goede score behalen, worden uitgenodigd om snel een kijkje te nemen op de website jobs.mivb.be. Dankzij deze rijsimulator hopen we mensen die misschien niet meteen aan deze job dachten aan te trekken en te overtuigen”, zegt MIVB-manager Johan Claes.

De app is gratis te downloaden via App Store en Google Play.