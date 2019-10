Anderlecht moet zich dinsdag verantwoorden voor de rol van Vincent Kompany: welke straf kan paars-wit krijgen?

De licentiecommissie komt morgen samen om zich te buigen over de rol die Vincent Kompany bekleedt bij Anderlecht. Volgens de licentievoorwaarden is het verboden dat een niet-gediplomeerde trainer de touwtjes in handen houdt, een maatregel die wordt opgelegd om de eigen trainersopleiding te beschermen. Er is een dossier opgemaakt waaruit blijkt dat Kompany meer is dan louter een speler, al zal paars-wit dat uiteraard tegenspreken.

Anderlecht zal morgen dus moeten aantonen dat niet Vincent Kompany maar Simon Davies tot nu toe de ploeg opstelde, de trainingen leidde en de eigenlijke hoofdcoach is. Kan het dat niet, dan variëren de straffen van een boete tot zelfs het verlies van licentie.

KV Kortrijk maakte het drie seizoenen geleden mee toen Karim Belhocine op de bank plaatsnam zonder diploma. Kortrijk kwam weg met een boete van 5.000 euro omdat Belhocine zich onmiddellijk wist in te schrijven voor de noodzakelijke Pro Licence-cursus.

Is Anderlecht voor het indienen van de volgende licentie niet in orde, dan dreigt in theorie de degradatie, al zal het nooit zo ver komen. Zeker met de komst van Frank Vercauteren heeft paars-wit straks wel een gediplomeerde coach, al is het dossier wel opgemaakt voor hij werd aangesteld en moet paars-wit zich daar nog tegen verdedigen.