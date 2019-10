Mama Anuna De Wever: “Al die haat heeft een impact op haar en op ons hele gezin”

Vorige woensdag heeft Katrien Van der Heyden voor vijf weken afscheid genomen van haar dochters Anuna De Wever en Josefien Hoerée. “Het was heel heftig, een moederhart is hier niet voor gemaakt”, zegt ze. “Maar ik weet hoe belangrijk hun inzet is en later zal dat voor iedereen klaar en duidelijk zijn.”