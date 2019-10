De vele gedaantes van Carlos Vela: van teleurstelling bij Arsenal en feestbeest bij Mexico tot doelpuntenmachine in de MLS

De Mexicaanse aanvaller Carlos Vela heeft een record beet in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De 30-jarige aanvoerder van Los Angeles FC scoorde een hattrick in de wedstrijd tegen Colorado Rapids (3-1) op de slotspeeldag van de reguliere competitie en brengt zijn totaal dit seizoen zo op 34 doelpunten, een record.

De Mexicaan was vorige week al op gelijke hoogte gekomen met Josef Martinez, die vorig seizoen een record vestigde door 31 keer te scoren voor Atlanta United. De Venezolaan zit dit seizoen aan 27 stuks.

Zlatan Ibrahimovic maakte bij LA Galaxy zijn 30e doelpunt van dit seizoen, maar verloor tegen Houston Dynamo met 4-2.

Van Londen naar LA

Vela begon zijn carrière bij de Mexicaanse topclub Guadalajara, waar ook zijn oudere broer Alejandro begon te voetballen. De spits overtuigde de club door topscorer te worden op het WK U17, dat de Mexicanen wonnen in 2005. Een jaar later kwam Arsenal al op de deur kloppen. De Gunners legden 3 miljoen euro op tafel voor de toen 17-jarige Vela.

In Londen spelen zat er voor de Mexicaan aanvankelijk niet in. Hij werd de eerste drie jaar namelijk verhuurd aan Spaanse clubs. Eerst Celta de Vigo, daarna Salamanca en dan Osasuna. Om ervaring op te doen maar ook om een Britse werkvergunning te kunnen krijgen. In het seizoen 2008-2009 maakte Vela dan eindelijk zijn eerste goals voor Arsenal. Zes in totaal en hij mocht zelfs acht keer meedoen in de Champions League.

“Hij is getalenteerd, snel en intelligent”, reageerde Arsène Wenger toen. “Als hij nu nog meer karakter kweekt, dan wordt hij een spits van wereldklasse.”

Maar daarna stokte zijn ontwikkeling bij de Gunners en twee seizoenen later speelde hij plots op huurbasis bij West Brom. Daar had Vela niet zoveel zin in en dus trok hij naar Spanje. “Carlos Vela hield niet van zijn job”, zei Mexicaans journalist Diego Mancera ooit. “Hij keek liever naar andere sporten, zoals basketbal. Hij was niet gelukkig tijdens zijn periode bij Arsenal.”

Vela kwam terecht bij Real Sociedad. Bij de club uit San Sebastian vond hij wel vaak de weg naar doel (65 keer in La Liga, plus 42 assists), maar in 2018 en op z’n 29ste keerde hij Europa de rug toe voor een avontuur bij LAFC in de MLS. Daar scoorde hij veertien keer in zijn eerste seizoen, maar deze campagne is hij onstopbaar met 34 goals. Goed voor een historisch record dus.

Mexicaans feestje

Intussen zit Vela aan negentien doelpunten in 77 interlands voor de Mexicaanse nationale ploeg. Hij was erbij toen Mexico de Gold Cup won in 2009 en 2015, en speelde zowel op het WK van 2010 als dat van 2018. Maar tussendoor was hij liefst drie jaar afwezig bij interlands.

In 2010 werd de spits samen met Efrain Juarez voor zes maanden geschorst omdat hij na een wedstrijd tegen Colombia een feestje had gegeven. Hij kreeg ook samen met twaalf andere spelers een zware boete. Het was de start van een moeilijke relatie met de Mexicaanse voetbalbond. Vela weigerde drie uitnodigingen van bondscoach José Manuel de la Torre, maar ook nadat die ontslagen werd bleef Vela passen voor de nationale ploeg “om persoonlijke redenen”.

Voor het WK van 2014 in Brazilië vloog bondscoach Miguel Herrera zelfs naar Spanje om Vela persoonlijk te overtuigen om mee te doen. Maar de spits weigerde. Pas in november voelde hij zich “mentaal klaar” om weer voor Mexico te spelen. Vela maakte zijn wederoptreden in een oefeninterland tegen Nederland en scoorde twee keer in een 3-2-nederlaag.

Op het laatste WK scoorde hij in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea, maar op de voorbije Gold Cup was hij afwezig. “Niemand gaat sterven omdat iemand (hijzelf, red.) er niet bij is”, zei Vela in mei. “We moeten anderen kansen geven want tegen het volgende WK ben ik 34 jaar.”