Meghan Markle kan vader voor het eerst in vijf jaar terugzien… als getuige in de rechtbank

Moet Meghan Markle binnenkort opdraven als getuige in de rechtszaak die ze zelf aanspande tegen de tabloit die een brief aan haar vader openbaar maakte? Het zou zomaar kunnen, en meteen ook de eerste ontmoeting in levenden lijve tussen vader en dochter in vijf jaar kunnen betekenen.

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle kondigden vorige week aan dat ze een rechtszaak hadden aangespannen tegen de ‘Mail on Sunday’, omdat die tabloid volgens hen de wet had overtreden door een brief van Markle aan haar vader te publiceren. Volgens Markle was de brief - waarin ze haar pijn uitdrukte over de manier waarop haar vader zich had gedragen in de aanloop naar en sinds haar huwelijk met Harry - privé.

Maar Thomas Markle liet zondag weten dat hij achter zijn beslissing bleef staan om de brief openbaar te maken, en dat hij bereid is om naar het Verenigd Koninkrijk te komen om zich voor een rechtbank te verdedigen. “Ik heb besloten om delen van de brief openbaar te maken omdat de vriendinnen van Meghan over mij praatten in de media. Ik moet mezelf verdedigen.”

De man ontving de vijf pagina’s lange brief van zijn dochter in augustus 2018, en beloofde toen naar verluidt die privé te houden. Maar volgens insiders zorgde Meghan er zelf voor dat het bestaan van de brief publiekelijk werd gemaakt door haar vriendinnen toestemming te geven erover te praten in de media. Het zou daarom kunnen dat Meghan opgeroepen wordt als getuige, om te antwoorden op de vraag of ze inderdaad die toestemming gaf. Dat zou meteen ook de eerste ontmoeting tussen vader en dochter in vijf jaar kunnen worden.

De 75-jarige Thomas Markle, een gepensioneerde lichttechnicus die dezer dagen in Mexico woont, trok zich ter elfder ure terug uit het huwelijk van zijn dochter. Hij kreeg naar verluidt een hartaanval nadat bleek dat hij zich had laten betalen door paparazzi voor foto’s. Hij zag zijn dochter niet meer in levenden lijve sinds 2015, en heeft zijn kleinzoon Archie dus nog nooit ontmoet. “Het is tragisch dat Tom niet naar het huwelijk van Meghan kwam, maar dat zijn eerste ontmoeting met de royals er komt in een rechtbank”, aldus een vriend van de man.