Orthodoxe jood of fuifbeest? Huisbaas sleept man voor de rechter omdat hij “wilde seksfeestjes” organiseert

Een Amerikaanse man die een dubbelleven als orthodoxe jood met vrouw en drie kinderen én jetsetter met verschillende vriendinnetjes leidde, is door de huisbaas van zijn flat in een hippe buurt van New York voor de rechter gesleept omdat hij er “wilde seksfeestjes” hield.

Avraham Adler (33) huurde een huis in de hippe New Yorkse buurt East Village, waar mensen 60 dollar betaalden om deel te mogen nemen aan wekelijkse “wilde seksfeestjes”. De eigenaar van de woning wilde echter een einde maken aan die praktijken, en huurde daarom een privédetective in.

Die getuigde voor de rechtbank dat de woning in Manhattan “een queen-sized bed had waarop mensen aan voorspel deden. Elders zat een naakte man op een schommel, waar hij werd geslagen door twee vrouwen in lingerie. Er lagen ook overal matrassen op de grond.” Reden genoeg voor de rechter om de huurovereenkomst te verbreken.

Twee vriendinnen

Maar de zoektocht van de privédetective zette Adler ook op een andere manier voor schut: nu blijkt namelijk dat de man ook eigenaar is van een woning in het stadje Clifton in de staat New Jersey, waar hij woont met zijn zwangere echtgenote Shana Adler en hun drie kinderen, en zich voordoet als een orthodoxe jood.

Als gevolg van de rechtszaak dreigt ook dat brave leventje van Adler in elkaar te stuiken. Toen bleek dat de man er twee vriendinnen op nahield in New York, zette zijn echtgenote hem uit hun huis. “Ik wil een scheiding”, aldus de vrouw. “Zijn vriendinnetjes hebben mij al gebeld om zich te verontschuldigen.”

De huurwoning waar Adler seksfeestjes organiseerde... Foto: Google Maps