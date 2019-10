Club Brugge: ook in de cijfers is blauw-zwart gewoon de beste van het land

“Wij zijn een ploeg die top wil worden, Club Brugge is eentje dat TopTop is.” Het ware rake woorden die Gents trainer Jess Thorup na de 4-0-nederlaag in het Jan Breydelstadion uitsprak. Blauw-zwart, die zijn tegenwoordig in eigen land TopTop. En dat blijkt uit alle cijfers. Tien statistieken die dat bewijzen.