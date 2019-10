96-jarige man thuis doodgestoken in Anderlecht

Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is zondag het levenloze lichaam aangetroffen van een 96-jarige man. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het slachtoffer is met verschillende messteken om het leven gebracht. Er is nog geen verdachte geïdentificeerd.

Het lichaam van de bejaarde juwelier werd zondagnamiddag aangetroffen in zijn woning in de Homerusstraat in Anderlecht. Het familielid verwittigde meteen de politie, die op haar beurt het parket op de hoogte bracht. Dat opende meteen een gerechtelijk onderzoek voor doodslag en stuurde het gerechtelijk labo en een wetsdokter ter plaatse.

“Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat de man met verschillende messteken om het leven is gebracht”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ter plaatse werd ook het wapen gevonden waarmee de feiten zouden zijn gepleegd. Het onderzoek loopt.”

Er zouden momenteel geen aanwijzingen zijn dat het om een roofmoord gaat, maar alle pistes worden opengehouden, aldus nog het parket.