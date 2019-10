Appartement onbewoonbaar na brand in Brugge, nieuwe eigenares verweesd: “Ik had echt letterlijk alles net vernieuwd”

Brugge - Een stapel papier die vuur vatte, maakte een appartement in de Brugse binnenstad maandagochtend onbewoonbaar. De eigenares zou woensdag - na maanden renoveren - kunnen verhuizen. “Ik weet niet wat er nu zal gebeuren. Want ik moet mijn huurhuis ook verlaten”, zegt ze.

Na maanden renoveren zou ze woensdag eindelijk kunnen verhuizen naar haar nieuwe appartement. Maar een brand besliste daar maandagmorgen anders over. Een stapel papier vatte vuur en zorgde ervoor dat het appartement van Myriam Dekeyser (67) in Brugge onbewoonbaar verklaard werd. “Ik had echt letterlijk alles vernieuwd. Er stonden al een paar nieuwe meubels. Ik was klaar om te verhuizen, maar dat zal nu dus niet gaan”, zei ze verweesd.

Myriam woont momenteel in een huurhuis langs de Potterierei in Brugge. Maar in maart kwam er even verderop in dezelfde straat een appartement te koop. Myriam twijfelde niet en kocht het appartement. “Ik heb het helemaal gestript. Een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken. Ik heb alles vernieuwd. Die renovatie duurde enkele maanden, maar woensdag zou ik eindelijk kunnen verhuizen.”

Bjorn Vanovermeire Foto: tlg

Brand

Maandagmorgen werd Myriam echter plots opgeschrikt door haar toekomstige buurman. Die had in het appartement een stevige rookontwikkeling opgemerkt en was haar komen verwittigen. “Mijn vriendin rook het als eerste. Ik ben naar de trappenhal gaan kijken en voelde aan de deur van het appartement van Myriam. Er kwam rook van onder en die voelde warm”, zegt Bjorn Vanovermeire. “Dus ik ben met mijn vriendin en onze baby naar buiten gegaan. We hebben de brandweer verwittigd en zijn naar Myriam gegaan.”

Die laatste kon niet anders dan machteloos toekijken hoe de rook van uit de ramen van haar appartement kwam. De brandweer snelde ter plaatse om het vuur te blussen. “Er waren kleine vlammetjes in het appartement”, klinkt het. “Er had een stapel papier vuur gevat. Maar de precieze oorzaak daarvan is nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat er behoorlijk wat rookschade is waardoor het appartement tijdelijk onbewoonbaar zal zijn.”

Geen huurwoning

Een zware klap voor Myriam. Temeer omdat ze haar huurwoning al opzegde en die voor november moet verlaten. “Momenteel weet ik niet goed wat ik moet doen. Het is uiteraard ook pas gebeurd. Ik hoop dat er uiteindelijk nog een oplossing uit de bus kan komen. Ik weet alleen dat ik in mijn nieuw appartement weer heel wat werk zal hebben om alles in orde te brengen.”

Tijdens de bluswerken werd de Potterierei afgesloten voor het verkeer. De brandweer slaagde erin om de drie andere appartementen in het gebouw te vrijwaren. Die bewoners konden dan ook na het ventileren terug naar huis. Op het moment van de brand was enkel het gezin van Bjorn in het gebouw aanwezig. Er vielen dan ook geen gewonden.