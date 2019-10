Aquafin gaat drones inzetten om riolen te inspecteren: “Moeilijk, maar een meerwaarde”

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin wil vanaf volgende zomer rioolinspecties met een drone uitvoeren. Zulke inspecties zijn een pak goedkoper, maar wel aartsmoeilijk.

“Een riool is het moeilijkste wat er bestaat om met een drone in te vliegen”, zegt Alexander Mouton, adviseur rioolmanagement bij Aquafin, tijdens een demonstratie van een rioolinspectie met drone. “Het is een agressief milieu, het is er donker, maar toch gaan we het doen omdat we ervan overtuigd zijn dat het niet alleen technisch een meerwaarde is, maar ook financieel.”

Aquafin voert in het Vlaamse Gewest jaarlijks inspecties uit over zo’n 250 kilometer leidingen. In de toekomst moet dat jaarlijks 500 kilometer worden. Mouton: “Dat gaat enorm veel geld kosten, maar de drone zal een zeer nuttige hulp zijn.” Want met de drone kunnen die kosten naar beneden.

Voordelen

Nu gebeurt een camera-inspectie met een rijdende robot. Maar voor die eraan kan beginnen, moet eerst het slib in de riolen geruimd worden. Jaarlijkse kostprijs: zo’n 1,2 miljoen euro. “Dat bedrag kan met 40 procent dalen wanneer de inspecties met drones gebeuren”, zegt Mouton. Een besparing van bijna een half miljoen euro jaarlijks.

Naast de besparing omdat de kostprijs voor het reinigen van het slib gedeeltelijk wegvalt, zien ze bij Aquafin nog voordelen. Ten eerste is er de tijdswinst: een drone vliegt sneller dan een camerarobot rijdt.

Bovendien biedt de drone ook een oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen. “Om de buis te ruimen, moeten wij vaak met twee vrachtwagens ter plaatse komen. In schoolomgevingen en winkelstraten is dat moeilijk. Daarnaast hebben wij ook leidingen in bossen en velden waar we zelfs niet met een bestelwagen geraken. Een drone neem je gewoon onder je arm. Je geraakt er overal mee.”

Aquafin laat nu een nieuwe drone ontwikkelen die handig in gebruik moet zijn voor de Aquafin-werknemers zelf. De eerste tests met het prototype komen er nog deze maand. De eerste volledig operationele toestellen worden in de zomer van 2020 verwacht.

